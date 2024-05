Wanna recebe medalha mundial: ‘basta não desistir’

Depois de conquistar a 2ª medalha de ouro no Mundial de Atletismo Paralímpico, no Japão, a amapaense Wanna Brito deu entrevista exclusiva ao portal SelesNafes.Com.

Por RODRIGO DIAS

Depois de conquistar sua 2ª medalha de ouro representando o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, em Kobe, no Japão, a amapaense Wanna Brito deu entrevista exclusiva ao Portal SelesNafes.Com.

Ela aproveitou para agradecer e incentivar as pessoas que torceram por ela, sobretudo as que têm algum tipo de deficiência. Acompanhe:

Brito é natural de Macapá. Ela nasceu com paralisia cerebral ocasionada pela falta de oxigenação no cérebro no momento do parto. A atleta é graduada em fisioterapia.

Ela iniciou no esporte através da natação no ano de 2018 e, já no final de 2019, migrou para o atletismo por incentivo de seu técnico. Hoje coleciona várias medalhas de conquistas nacionais e internacionais.