Chegamos ao capítulo 12 de Oséias

Nos tempos do profeta Oséias, já havia comerciantes desonestos que enganavam clientes com balanças fraudadas. As pessoas corruptas não se importam de sua corrupção e ainda tentam sempre justificar. Veja a mensagem de Deus no capítulo 12 de Oséias nesta quarta-feira (5) e tenha um ótimo dia com nosso Senhor Jesus Cristo!