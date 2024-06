Acusado de estupro aparece morto dentro de cela do Ciosp

Fato foi registrado na tarde desta segunda-feira, 17, no município de Santana

Por JONHWENE SILVA, De Santana

Um homem foi encontrado morto por volta das 17h30 desta segunda-feira (17), no interior da carceragem do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do município de Santana, cidade a 17 km de Macapá.

O Portal SN apurou que ele foi identificado como Vanderli Mendes da Silva, de 32 anos, ele foi havia sido preso sob a acusação de estupro e apresentava sinais de violência. Até o momento, não foi divulgado a causa da morte ou se ele estava sozinho na cela.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição foi informada que populares haviam detido um homem que invadiu a residência de uma mulher no Bairro Fonte Nova.

De acordo com relatos da vítima de estupro, o acusado Vanderli Mendes teria entrado em sua casa no momento em que a mesma estava tomando banho.

Ao avistá-lo, ele a empurrou para dentro do banheiro, tapando sua boca e evitando que ela conseguisse gritar. Foi quando conseguiu se desvencilhar e gritou sendo ouvida pelo pai que é seu vizinho, além de populares.

Eles conseguiram deter o infrator até a chegada da PM que o algemou e constatou que o acusado estava com um corte na altura do supercilio.

Ele foi conduzido até o Ciosp com sinais de alucinação, violência, vertigem e muita agitação no interior da carceragem, de acordo com o relatório de um agente da Polícia Civil.

Foi notado que Vanderli Mendes respirava com dificuldades e por volta das 17h30, ele foi encontrado já sem os sinais vitais.

Até o fechamento desta reportagem, a Polícia Civil ainda não havia se posicionado oficialmente sobre o caso. Vanderli Mendes da Silva possuía passagem pela polícia pelo crime de furto.