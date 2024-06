Administradores debatem sustentabilidade e desenvolvimento da Amazônia

Evento, pela primeira vez sediado no Amapá, reúne mais de 300 profissionais da Administração da Região Norte.

Por IAGO FONSECA

Para debater a valorização profissional e as oportunidades de desenvolvimento econômico na Amazônia, cerca de 300 profissionais da administração se reuniram no Encontro dos Profissionais da Administração da Região Norte, o ERPANORTE 2024, realizado pela primeira vez no Amapá.

O evento, promovido pelo Conselho Regional de Administração do Amapá, aborda temas atuais de interesse dos profissionais da administração e o desenvolvimento econômico sustentável no Norte do país. A programação começou na noite de quinta-feira (20) e encerra nesta sexta-feira no auditório do Sebrae Amapá.

Fundadora e presidente da startup Amazon Bio Protein, a empresária Antônia Bezerra, de 76 anos, participou de todos os sete painéis do evento. Para ela, os temas debatidos na programação irão enriquecer a gestão da sua empresa de suplementos naturais.

“Para mim, que estou entrando nesse mundo do empreendedorismo e da inovação, a mentoria tem sido fantástica, é muito enriquecedora. Entrei no caminho do empreendedorismo e inovação, abracei com toda a força e amor e vou desenvolver a startup. É uma meta minha fazer da Amazon Bio Protein uma empresa forte e poderosa no Amapá”, destacou a empresária.

A programação conta com painéis sobre a administração como ferramenta de apoio para preservação do bioma amazônico, indústria verde, instituições de ensino como mecanismos de educação para o futuro da Amazônia, startups e casos de sucesso de mulheres da administração na Amazônia.

Na abertura do evento, o vice-governador do Amapá, Teles Júnior, o deputado estadual Jesus Pontes e Fernando Seabra ministraram uma palestra sobre como promover o desenvolvimento da Região Norte de forma sustentável.

“O intuito é reunir todos os profissionais da administração e discutir o avanço da profissão e da categoria em si, pois existem profissionais que estão no mercado, mas não estão atuantes. Defendemos a importância do profissional da administração atuar dentro da própria área”, explicou Joândala Monique, ex-vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Amapá e primeira mulher tecnóloga vice-presidente do Conselho Nacional de Administração.

De acordo com Joândala, mais de 2 mil profissionais são registrados no Conselho Regional de Administração do Amapá, porém, somente 1,7 mil são atuantes no mercado administrativo.

“O mercado é vasto, porém, vemos que existe a necessidade do profissional realmente ocupar seu lugar. Temos muitos profissionais qualificados para atuar nessa área, mas ainda não é visto como uma obrigação”, finalizou a tecnóloga.