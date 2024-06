Adolescente que matou jovem órfão é apreendido

Vítima tinha apenas 14 anos. Crime ocorreu em Santana, cidade a 17 km de Macapá.

O adolescente acusado de matar a tiros outro jovem que era órfão e morava pelas ruas da cidade de Santana, a 17 km de Macapá, foi localizado nesta sexta-feira (14), pela Polícia Civil do Amapá.

O crime ocorreu no último dia 9, na Baixada do Ambrósio, quando o adolescente, que tem 16 anos, efetuou dois disparos de arma de fogo contra Nicolas Viana, de 14 anos. Ele ainda chegou a ser socorrido por um casal, que o levou em um taxi até o Hospital de Emergência de Santana, onde morreu ainda durante os primeiros procedimentos médicos.

A investigação foi da Delegacia de Infância e Juventude de Santana (DIJS). De acordo com o Delegado Antério Almeida, após confessar o ato infracional, o jovem acusado alegou que estaria sendo ameaçado pela vítima após uma briga entre eles dias antes.

esentei pela internação provisória do adolescente em conflito com a lei, que foi deferida pelo Poder Judiciário. Com o respectivo mandado judicial expedido, a equipe da DIJS realizou a apreensão dele”, completou o delegado.

Segundo o que foi apurado pela Polícia Militar do Amapá, Nicolas Viana não tinha paradeiro fixo, apesar de ter uma casa na Baixada do Ambrósio. Ele seria órfão, a mãe e o pais já teriam falecido, e outros familiares são desconhecidos.

O adolescente apreendido será encaminhado ao Centro de Internação Provisória.