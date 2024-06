Amapá confirma ‘Dia D’ contra a poliomielite

Mobilização ocorrerá em todos os municípios no próximo sábado.

Da REDAÇÃO

O Amapá confirmou para o próximo sábado (8) o “Dia D” de mobilização contra a poliomielite em todos os municípios do estado. A ação pretende vacinar crianças de dois meses a quatro anos de idade. A meta é atingir 95% de cobertura vacinal durante o ano.

O Governo do Amapá vai disponibilizar 66 mil doses para a campanha. A mobilização será coordenada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do Amapá e faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Governo Federal.

Em Santana, a ação será na Unidade de Saúde do Igarapé da Fortaleza, a partir das 8h. A atividade segue até 14 de junho, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Para se vacinar, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. É necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão do SUS ou Certidão de nascimento, além da caderneta de vacinação, para que seja avaliada a necessidade da aplicação de outras vacinas.

As faixas etárias que não estão elegíveis para a Campanha podem aproveitar a oportunidade para atualizar seus cartões de vacina.

Esquema vacinal

1ª dose: aos dois meses, por meio de vacina injetável (VIP);

2ª dose: aos quatro meses, por meio de vacina injetável (VIP);

3ª dose: aos seis meses, por meio de vacina injetável (VIP);

1º reforço: 15 meses (um ano e três meses), por meio da vacina oral (VOP);

2º reforço: menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), por meio da vacina oral (VOP).