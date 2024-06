Amapá fecha acordo para estabelecer redundância de Internet pela Europa

A medida foi acordada entre autoridades brasileiras e francesas durante a 13ª reunião da Comissão Mista Transfronteiriça Brasil-França.

Por IAGO FONSECA

Um cabo submarino de fibra óptica vindo da Europa vai estabelecer uma nova redundância de internet no Amapá. A medida foi acordada entre autoridades brasileiras e francesas durante a 13ª reunião da Comissão Mista Transfronteiriça Brasil-França, que ocorre em Macapá desde a terça-feira (11). Elas assinaram um termo de cooperação para a implementação da estrutura.1

O cabo terá conexão vinda de Portugal. A proposta é que o Amapá seja o segundo estado brasileiro a ser ligado por cabos submarinos à Europa. Atualmente, toda a conexão de internet cabeada que chega ao Brasil vem por Fortaleza, no Ceará, segundo o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

“Toda a internet por fibra óptica entra por um só lugar. Nós seremos o segundo estado a ter essa conexão com a Europa, que entrará pela Guiana Francesa, atravessará o Rio Oiapoque e se espalhará por todo o estado, chegando em Macapá e até o sul do Amapá. Já temos também o interesse do Pará em ter essa ligação”, destacou o governador.

O documento permite que os governos busquem recursos para o desenvolvimento do projeto, que será coordenado pelo Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap) e pelas empresas Norte Telecom, do município de Oiapoque, e Guyacom, da Guiana Francesa.

“Estamos trabalhando nisso. Inserir na floresta é difícil, mas já avançamos muito e vamos continuar os trabalhos nos dois lados da fronteira para fazer essa interligação”, comentou o francês Filip Van Den Bosch, engenheiro de telecomunicações na Guyacom.

Com o projeto de interligação com a Guiana Francesa, o Amapá passará a ter três pontos de conexão com a Internet banda larga por fibra ótica.

Em maio deste ano, a Infovia 03, que conecta Belém, no Pará, até Macapá, no Amapá, foi inaugurada pelo Ministério das Comunicações, como uma segunda alternativa de telecomunicações, com a proposta de solucionar interrupções de Internet no Estado. O Estado também dispõe do Linhão de Tucuruí.

A 13ª reunião da Comissão Mista Transfronteiriça Brasil-França reúne, de 11 a 13 de junho, delegações brasileiras e francesas para discutir propostas de melhorias e acordos para o desenvolvimento da fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa.

As reuniões ocorrem de portas fechadas no auditório do Sebrae, no Centro de Macapá. Os temas tratados nos três dias de reuniões foram definidos durante o Conselho do Rio Oiapoque, ocorrido em março deste ano, no município a 590 km de Macapá.