Amapá pede fim do visto em encontro com a Guiana

13ª Reunião da Comissão Mista Transfronteiriça teve início nesta terça-feira (11), em Macapá.

Por IAGO FONSECA

Durante três dias, delegações brasileiras e francesas discutiram propostas de melhorias e acordos para o desenvolvimento da fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa. A 13ª reunião da Comissão Mista Transfronteiriça Brasil-França teve início nesta terça-feira (11), em Macapá, e vai até a próxima quinta-feira (13).

O encontro binacional terá como um dos principais temas a abolição da obrigatoriedade do visto para brasileiros entrarem no território ultramarino francês, bem como a regulação do transporte de pessoas e cargas entre os países. O evento é realizado pela segunda vez após quatro anos sem relações diplomáticas entre o Brasil e a França.

“Existe um princípio básico da diplomacia, que é a reciprocidade. Se nós não exigimos visto de lá para cá, também não aceitamos que exijam do amapaense. Isso não se constrói na força, mas sim na diplomacia, no diálogo, em reuniões como essa. Esse é o ponto principal, mas também queremos montar um posto aduaneiro para transbordo sistemático de cargas, fazer negócios entre o Amapá e a Guiana Francesa, e gerar empregos a partir dessa relação”, destacou o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

Além da questão do visto, serão tratadas questões prioritárias e estratégicas para ambos os lados da fronteira, nas áreas de saúde, educação, cultura, meio ambiente, segurança pública, relações diplomáticas, comerciais e infraestrutura, como a conclusão da BR-156 e a criação de um escritório de negócios francês no Amapá.

“Esta visita é muito importante porque transmite uma mensagem clara do interesse comum do Brasil e da França em fortalecer sua cooperação. Uma das vertentes mais significativas dessa cooperação é a fronteiriça. O Amapá é um dos eixos principais da nossa agenda de cooperação entre o Brasil e a França, e é por que o Governo Federal tem apoiado de forma firme com uma grande delegação de representantes de diversos setores para garantir todos os entendimentos necessários”, destacou Flávio Celio Goldman, diretor do Departamento da Europa e ministro das Relações Exteriores.

As reuniões ocorrem de portas fechadas no auditório do Sebrae, no Centro de Macapá. Os temas tratados nos três dias de reuniões foram definidos durante o Conselho do Rio Oiapoque, ocorrido em março deste ano no município, a 590 km de Macapá.