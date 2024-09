Amapaenses poderão obter vistos para Guiana sem sair do Estado

A medida foi anunciada durante o primeiro dia de reunião da 13ª Comissão Mista Transfronteiriça, em Macapá.

Por IAGO FONSECA

A Embaixada da França no Brasil deve iniciar, a partir de setembro deste ano, a coleta de biometrias em Macapá para emissão de vistos para entrada na Guiana Francesa. Desde 2020, o processo é realizado presencialmente em Brasília (DF). A medida foi anunciada durante o primeiro dia de reunião da 13ª Comissão Mista Transfronteiriça, que teve início na terça-feira (11), na capital amapaense.

Durante o encontro diplomático entre Brasil e França, representantes dos dois países debateram sobre assuntos de interesse mútuo relacionados à fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa, incluindo a extinção da obrigatoriedade do visto para brasileiros entrarem no território ultramarino da França.

A sinalização positiva do governo francês para facilitar a emissão da autorização e, até o fim do ano, abolir a necessidade do visto, foi comemorada pelo governador do Amapá, Clécio Luís (SD), que defende o fortalecimento das relações institucionais com base na reciprocidade diplomática.

“Muito foi discutido, foi um dia marcante, um dia histórico para a cooperação. Tivemos muitos avanços, como o visto. Essa é a nossa principal pauta, era o principal tema reivindicado por nós do governo, pelo Itamaraty e pela população amapaense. Afinal de contas, temos cerca de 70 mil brasileiros que moram na Guiana Francesa, representando cerca de 25 a 30% da população de lá. Portanto, essa relação de cooperação já existe; o que queremos é institucionalizá-la. A abolição do visto é a prova mais forte dessa cooperação”, destacou o governador.

Uma mala biométrica será enviada ao Amapá pela embaixada francesa em Brasília para facilitar o trâmite documental para emissão da autorização para atravessar para o lado francês. Ainda em setembro, está prevista uma reunião entre o Ministério do Interior da França e o Governo do Amapá para discutir alternativas que viabilizem a isenção do visto.

“Nós, guianos, somos todos favoráveis a essa extensão de isenção de visto para os brasileiros. Mas, no nível central, porque dependemos da França, especialmente no nível do Ministério do Interior, havia uma certa resistência, sugerindo que, se essa exigência de visto fosse removida, a Guiana Francesa seria invadida pelos brasileiros. Nós somos muito pequenos, com 300 mil habitantes, enquanto vocês têm 220 milhões de habitantes. A França quer ter uma boa relação com o Brasil, que é o país mais importante da América do Sul”, comentou o senador franco-guianense, George Patient.

A 13ª reunião da Comissão Mista Transfronteiriça Brasil-França reúne, de 11 a 13 de junho, delegações brasileiras e francesas para discutir propostas de melhorias e acordos para o desenvolvimento da fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa.

As reuniões ocorrem a portas fechadas no auditório do Sebrae, no Centro de Macapá. Os temas tratados nos três dias de reuniões foram definidos durante o Conselho do Rio Oiapoque, ocorrido em março deste ano, no município a 590 km de Macapá.