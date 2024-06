Após 10 anos, Teatro de Santana será inaugurado

Município que fica a 17 km de Macapá terá sua primeira casa de espetáculos e recebeu recursos na ordem de R$ 8 milhões

Compartilhamentos

Por Jonhwene Silva, de Santana

Após mais de 10 anos de espera, os amantes da cultura do município de Santana, que fica a 17 km de Macapá, aguardam com grande expectativa a inauguração do Cine Teatro Silvio Romero, prevista para o próximo dia 5 de julho.

Nesta quinta-feira, 27, autoridades e técnicos realizaram uma espécie de “test drive” no sistema de som, iluminação e cenografia da casa de espetáculos.

O espaço deverá se tornar uma das referências para as produções artísticas e culturais de todo o Amapá. Setores como dança, música, humor, artes cênicas, audiovisual, literatura, artes plásticas, cinema, artesanato e outros deverão utilizar o local. Os recursos para a construção do espaço somam mais de R$ 8 milhões, provenientes de uma emenda do senador Davi Alcolumbre, com contrapartida do Governo do Amapá e da Prefeitura de Santana.

“Este é um momento muito aguardado por toda a população de Santana. Os segmentos e fazedores de cultura terão um espaço moderno e bastante amplo para suas atividades. Esse test drive é para mostrar a todos que tudo foi pensado nos mínimos detalhes e com muita qualidade e tecnologia”, explicou o prefeito Bala Rocha.

O Cine Teatro Municipal Silvio Romero possui uma extensão de 2.193,62 m² e tem capacidade para cerca de 500 lugares. O palco tem uma área de 180,37 m² e conta com vários espaços, incluindo dois camarins (masculino e feminino), uma bilheteria, uma videoteca, uma sala de convenções, uma sala destinada a oficinas de teatro, música e arte, bem como uma sala de leitura. De acordo com o senador Davi Alcolumbre (União Brasil), a entrega do espaço cumpre uma promessa.

“Nas minhas andanças aqui em Santana, eu vi que o povo pedia a conclusão do teatro. Com a união de todos, firmamos o compromisso junto com a gestão municipal e o governo, e agora o local será inaugurado, cumprindo nossa promessa. Ficou muito lindo”, afirmou.

Estiveram presentes no evento o senador Randolfe Rodrigues (sem partido), o Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), além de autoridades municipais. Após os testes, a gestão municipal planeja uma vasta programação que deverá incluir virada cultural, exposições, cortejos e apresentações em diversos segmentos, que começam no dia 4 de julho e se estendem até o dia 5. Almeida Canuto, que integra as artes cênicas, se diz emocionado.

“É a realização de um sonho. Muitas pessoas já não acreditavam que o teatro seria inaugurado, e agora vemos os testes. Para nós, sem dúvida, este é um momento histórico que enche a cultura de Santana de esperança por dias melhores”, finalizou.