Após anos de crise, Serra do Navio volta a ter esperança

Vice que assumiu no lugar do prefeito afastado regularizou salários, iluminou a cidade e conduz obras

Por SELES NAFES

O afastamento do prefeito Elson Belo (Avante) há seis meses do comando do município parece que tem feito bem a Serra do Navio, cidade a 220 km de Macapá. Mergulhada numa profunda crise política e de gestão desde que ele começou o mandato, o município mudou de rumo quando passou a ser governado, provisoriamente, pela vice-prefeita. Ana Paula Santos (MDB) retomou obras, iluminou a cidade e regularizou os salários do funcionalismo.

Elson Belo está afastado do cargo desde o segundo semestre do ano passado por determinação da justiça. Entre uma série de acusações, estão desvio de recursos e falta de prestação de contas com o Ministério Público e a Câmara Municipal. Em fevereiro, a justiça prorrogou por mais três meses o afastamento dele, e a Câmara concluiu três processos de cassação. Elson tem recorrido ao Tribunal de Justiça, mas ainda não teve nenhum pedido deferido.

Enquanto isso, Serra do Navio tenta se reerguer. Com pouco menos de 5 mil habitantes (IBGE), o município já foi o berço do setor econômico do Amapá durante a exploração mineral e tem um grande potencial turístico, especialmente pelas belezas naturais, como a Lagoa Azul e o Mirante da Mina F12.

Nos últimos seis meses, a prefeita em exercício atualizou os quatro meses de salários atrasados do funcionalismo e conseguiu recuperar recursos de emendas federais que estavam quase perdidos, após conseguir que o município voltasse a ficar adimplente.

Para isso, Ana Paula precisou buscar apoio político. Em Brasília, peregrinou nos gabinetes junto com a colega do município vizinho de Pedra Branca, Beth Pelaes. A prefeita de Serra foi recebida pelo senador Davi Alcolumbre (União) e depois no Programa Calha Norte, que gerencia recursos federais na Amazônia.

As unidades de saúde de Serra do Navio voltaram a ser abastecidas com medicamentos. Numa parceria com a Equatorial, foram instaladas 300 luminárias em LED do município, tirando literalmente o município da escuridão.

Também estão sendo feitos investimentos nas escolas e até nos ramais de acesso a comunidades rurais, como a Perpétuo Socorro (foto de capa).

Ainda é difícil dizer se Ana Paula permanecerá no cargo quando houver o desfecho judicial sobre a gestão do município, mas, em ano eleitoral, tudo é possível.