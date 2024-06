Após escândalos na gestão Dudão, vereador é visto como esperança em Mazagão

Binho Oliveira, de 30 anos, está sendo indicado pelo PSD, de Lucas Barreto

Por SELES NAFES

Abalada por escândalos de corrupção, a cidade de Mazagão (64 km de Macapá) junta os pedacinhos enquanto aguarda o atual prefeito, Dudão Costa (União), encerrar o segundo mandato consecutivo. Esse cenário político em Mazagão ficou fértil para novas candidaturas fora do grupo de poder atual. E um dos nomes que vem ganhando corpo é o do vereador Binho Oliveira, de 30 anos, que acaba de ser lançado pelo PSD.

O anúncio, por enquanto, foi feito apenas nas redes sociais do senador Lucas Barreto, principal patrocinador político do projeto.

Em abril, a gestão de Dudão Costa começou a fazer água quando ele virou alvo de uma grande operação do Ministério Público Estadual. Ele é suspeito de beneficiar empresas de parentes com pagamentos que podem chegar a R$ 150 milhões. Dudão e secretários foram alvos de busca e apreensão. No caso dele, o MP já pediu à justiça duas vezes o afastamento do cargo.

Graduado em Gestão Pública e Pedagogia, o vereador Binho Oliveira está no segundo mandato e também cursa Direito. É ‘filho de Mazagão’ e conhecedor dos problemas da região. No município, a maior parte da população vive em comunidades ribeirinhas, que somam dezenas.

“Ele é muito querido na cidade. Antes desse problema (operação em Mazagão) ele já vinha manifestando a intenção de concorrer à prefeitura. O senador Lucas sempre aposta em jovens lideranças. A ideia é ter a juventude na prefeitura de Mazagão”, explica Diogo Grunho, presidente do diretório do PSD em Macapá.

O partido avalia agora se fará um evento público de lançamento da pré-candidatura de Binho, ou se oficializará o nome na convenção, em julho. Lucas Barreto também busca apoio de partidos para uma candidatura de Binho, e tem conversado com lideranças como o deputado federal Acácio Favacho, do MDB.