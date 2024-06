Após escapar de outros ataques, ex-detento é executado por rivais

Crime ocorreu no Bairro Igarapé da Fortaleza, região metropolitana entre Macapá e o município de Santana.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento do sistema prisional do Amapá foi morto com um tiro de pistola calibre .40 no tórax na tarde desta sexta-feira (7), ao chegar a uma área de pontes localizada às margens da Rodovia Salvador Diniz, no Bairro Igarapé da Fortaleza, região metropolitana entre Macapá e o município de Santana.

No passado, Anderson Araújo Dias, de 32 anos, já havia escapado de pelo menos dois ataques a tiros. Em um deles, foi atingido no braço e precisou ser socorrido ao hospital de emergências.

Hoje, por volta das 15h, ele foi surpreendido por dois criminosos, ainda não identificados, e acabou morrendo antes de receber atendimento médico.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a suspeita é de que Anderson tenha sido executado a mando do crime organizado, já que era ameaçado de morte e tinha passagens pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e furto, além de já ter sido flagrado com um aparelho celular na cadeia.

Os investigadores da Delegacia de Homicídios apuraram que a vítima estava há uma semana morando na região e que os bandidos fugiram a pé pelas pontes.