Após prender avô, polícia descobre que padrasto também abusava de crianças

Homem de 28 anos planejava fugir para o Sul do Brasil, afirmou a Polícia Civil do Amapá.

Da REDAÇÃO

Crianças que hoje têm 9 e 12 anos sofreram por cinco anos abusos sexuais sequenciais de dois homens da própria família em Macapá. O caso foi descoberto e denunciado pelo Conselho Tutelar da Zona Oeste da capital à Polícia Civil do Amapá, que investigou os crimes e prendeu os dois acusados, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia.

A prisão mais recente aconteceu no sábado (1), no Conjunto Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá, quando o padrasto das vítimas, um homem de 28 anos, foi capturado pela equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca), que na semana anterior já havia prendido o avô das meninas por estupro.

De acordo com a delegada Katiúscia Amaral, foi durante as investigações do avô que a polícia descobriu que o padrasto das vítimas também abusava delas.

Segundo a polícia, os abusos começaram quando as crianças tinham 4 e 7 anos e prosseguiram até este ano, quando completaram 9 e 12 anos. Após a prisão do avô, a polícia suspeitou do planejamento de uma viagem repentina do padrasto para o Sul do país, logo após ele ter sido intimado a comparecer à Derrca para prestar esclarecimentos.

“Ele ficou com medo de também ser preso. As investigações demonstraram que o acusado [avô] se aproveitava de momentos em que a mãe das crianças estava fora de casa e, ainda, durante a madrugada, quando ela estava dormindo. Representei pela prisão preventiva do acusado, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário”, explicou a delegada.

Em audiência de custódia, a justiça decidiu manter a prisão do homem, que foi levado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).