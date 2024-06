Após roubo de celular, detento perde prisão domiciliar e volta para cadeia

Crime ocorreu no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento do Iapen que estava no regime aberto domiciliar voltou para trás das grades depois de ter sido acusado de roubar e vender um celular por R$ 100 reais em uma área de comercialização de drogas, no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

O aparelho havia sido levado pelo assaltante um dia antes, com emprego de uma faca, e o comprador também acabou preso pelos militares do 8º batalhão por receptação.

Lourival Breno Fonseca, de 28 anos, já tem passagem por roubo e furto, ao ser localizado, ele teria confessado o crime e levado os policiais até a casa do comprador, identificado como Carlos Silva, de 18 anos.

Segundo a PM, Silva relatou ter pagado 100 reais ao detento e entregou o aparelho, encontrado escondido no quintal de sua casa, os dois foram levados para o Ciosp do Pacoval e deveram ser encaminhados ainda hoje para audiência de custódia.