Após ser pego vendendo bicicleta furtada, suspeito é flagrado com drogas

Caso ocorreu na Área Portuária do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Policiais do 4º Batalhão da PM de Santana, município localizado a 17 km de Macapá, prenderam Lorran de Lucas Baia Barbosa, conhecido popularmente como “Tip-Top”. Ele foi acusado de tráfico de drogas e receptação enquanto perambulava na Área Portuária, tentando vender uma bicicleta furtada, nesta quarta-feira (19).

Segundo a PM, durante a abordagem, “Tip-Top” demonstrou comportamento suspeito. Na casa dele, na Baixada do Ambrósio, foram encontrados vários papelotes de substâncias aparentemente cocaína e crack dentro de uma bolsa vermelha, além de uma quantia significativa de dinheiro trocado, forte indício de atividade de tráfico de drogas. Uma bicicleta, que o acusado admitiu ser fruto de furto, também foi encontrada no local. Segundo o sargento Marcos Branco, o suspeito não resistiu à prisão.

“Através do nosso serviço de informações, identificamos que esse indivíduo estava no local tentando vender a bicicleta. Fizemos a abordagem e ele ficou muito nervoso, levando-nos até sua casa. Para nossa surpresa, lá dentro encontramos uma bolsa com papelotes de substâncias supostamente entorpecentes. Em seguida, demos voz de prisão ao elemento sob a acusação de tráfico de drogas e receptação”, afirmou.

De acordo com levantamento de informações da PM, “Tip-Top” é bastante conhecido na área por sua prática habitual de roubos e tráfico de drogas. Após o procedimento, Lorran de Lucas Baia Barbosa foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde deverá responder pelos crimes imputados a ele.