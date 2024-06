Arraiá do Povo anuncia shows nacionais de forró e brega

Atrações se apresentarão na Cidade Junina do Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Estão definidas as atrações musicais nacionais do Arraiá do Povo 2024, que inicia na próxima sexta-feira (21), no Parque de Exposições da Fazendinha, zona sul de Macapá, onde o Governo do Amapá está montando a Cidade Junina.

Logo no primeiro dia, já entram no palco do evento ‘Companhia do Calypso’, ‘São João do Monobloco’ e ‘Rebeca Lindsay’. Com os hits “Bang Bang” e “Semancol”, a Companhia do Calypso, o Furacão do Brasil, agita a cidade junina a partir de 20h.

Em seguida será a vez dos festeiros do grupo São João do Monobloco, prontos para espalhar energia entre os foliões. Pra fechar a primeira noite, Rebeca Lindsay traz o melhor do brega paraense.

Na quinta-feira, 27, é comemorado o Dia do Quadrilheiro e a banda ‘Fulô de Mandacaru’ traz o forró nordestino para o Amapá. A programação acontece em 12 dias de evento gratuito, envolvendo grupos juninos dos 16 municípios do estado.

O Arraiá do Povo reúne os três maiores eventos do segmento no Amapá: o Festival Junino Sandro Rogério, o Forrozão Primo Sebastian e o Arraiá no Meio do Mundo. O Festival Municipal Sandro Rogério, da Liga Junina de Macapá (Ligajum), acontece de 22 a 24 de junho para definir a melhor quadrilha da capital.

A Cidade Junina foi montada para receber 56 grupos, que participam dos campeonatos municipal e estadual, totalizando mais de 80 apresentações. Para isto, foram destinados R$ 5 milhões, recursos do Tesouro Estadual e emendas parlamentares articuladas pelos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues.

Horários dos shows

Sexta, 21 de Junho

19h – Quadrilha Coletiva do Amapá

20h – Companhia do Calypso

21h30 – São João do Monobloco

23h – Rebeca Lindsay

Quinta, 27 de Junho

21h – Show nacional do Fulô de Mandacaru