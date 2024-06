Arraiá do Povo terá 150 agentes de segurança por dia

Nos dias de shows nacionais, o efetivo será dobrado, com 300 policiais e bombeiros, além do monitoramento eletrônico.

O esquema de segurança do Arraiá do Povo contará com 150 agentes de segurança pública diariamente e 300 nos dias de shows, além de monitoramento eletrônico para garantir a tranquilidade de quem vai a um dos 12 dias de programação na Cidade Junina, montada no Parque de Exposições da Fazendinha, zona sul de Macapá. O evento, promovido pelo Governo do Amapá, inicia na próxima sexta-feira (21).

Além desse efetivo, outra medida é a proibição da entrada de bebidas em garrafas de vidro, informou o secretário adjunto de Segurança Pública, Marko Scaliso.

“Pedimos a colaboração e a conscientização da população para que não leve nada em garrafa de vidro. Importante informar ainda que, o efetivo empregado no Arraiá do Povo não irá comprometer o policiamento ordinário na cidade e que a Operação Protetor também estará ativada”, explicou o gestor.

A Polícia Militar irá atuar 72 policiais por dia de evento, 6 viaturas que farão rondas em todo o perímetro do Parque de Exposições e adjacências. Já o Corpo de Bombeiros terá 36 militares por dia, que vão atuar com atendimento pré-hospitalar e primeiros socorros, com apoio de três viaturas exclusivas para o evento.

B.O’s

A 10ª DP da capital vai funcionar 24 horas no Parque de Exposições da Fazendinha durante os 12 dias. Além disso, as Centrais de Flagrantes da Polícia Civil terão reforço no efetivo, o que irá dar melhor fluxo para os registros de boletins de ocorrências e para as lavraturas de procedimentos dos flagrantes. Além disso, haverá profissionais de inteligência contribuindo com a segurança periférica da festa popular.