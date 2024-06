Chegamos ao livro de Obadias

A arrogância nos faz crer que somos independentes, quando na verdade precisaremos sempre estar em harmonia com Deus para termos sua proteção nas adversidades. Veja o que aconteceu com o povo edomita no capítulo 1 do livro de Obadias, e tenha uma ótima quinta-feira com o nosso Senhor Jesus!