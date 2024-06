Árvore cai e atinge carro durante chuva em Macapá

NO TEMPORAL

NO TEMPORAL

Queda ocorreu durante forte chuva, na tarde desta sexta-feira

Compartilhamentos

Por INIVAL SILVA

Uma árvore caiu durante o forte temporal que caia em Macapá, no início da tarde desta sexta-feira (7), no Bairro do Trem, região central da capital.

O acidente ocorreu na Avenida Feliciano Coelho, entre as ruas Leopoldo Machado e Hamilton Silva. Não houve vítimas, mas um Ônix branco que estava estacionado na pista sentido Centro foi atingido.

O veículo estava acionado quase ao lado da árvore. A espécie era tão grande que fechou totalmente a pista no sentido Centro, e ficou em cima do canteiro central.

Moradores mais antigos informaram que a árvore, de uma espécie exótica, foi plantada durante o governo Barcellos, há mais de 30 anos, durante um projeto de arborização da capital.

O Portal SN conversou com os proprietários do carro que foi atingido. Eles conseguiram retirar o veículo, por volta das 16h, e informaram que compraram o carro há pouco tempo e fizeram um seguro. No entanto, eles ainda não sabem se a apólice cobre acidentes dessa natureza.

Moradores ficaram assustados com a queda, e reclamaram que outras árvores antigas no perímetro causam danos na rede de energia sempre que chove forte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda durante a chuva, a fachada de uma loja, próximo da Praça Veiga Cabral, no Centro Comercial, desabou.

O acidente está impedindo que funcionários da loja conseguiam sair do estabelecimento. Não há informações sobre feridos.