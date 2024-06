Assistente social de Tartarugalzinho é eleita a nova Miss Universe Amapá

Concurso ocorreu no Garden Shopping, em Macapá

Por RODRIGO DIAS

A jovem Lauanda Brito, foi coroada Miss ‘Universe’ Amapá 2024. O concurso ocorreu na noite de sábado (29), no Amapá Garden Shopping, em Macapá.

A nova miss tem 23 anos, é moradora do município de Tartarugalzinho e representou sua cidade no concurso de beleza. Ela é comissária de voo, assistente social e pós-graduanda em serviços e projetos sociais.

“Participar do Miss Universe Amapá, foi de muita importância pois foi minha primeira vez participando de um concurso de beleza, o que era um sonho de adolescente, porém acabei seguindo outros caminhos na vida. Durante o processo obtive e ainda estou sob constante aprendizado. Conheci pessoas maravilhosas e com certeza foi uma noite inesquecível”, disse a nova miss Amapá.

Ao todo, participaram 10 mulheres, sendo uma delas trans. As candidatas passaram por diversas avaliações ao longo do concurso, como entrevistas e desfiles, com critérios como beleza, simpatia, elegância e postura.

Joana Flexa, de Mazagão, ficou em segundo lugar; e Lua Gomes, de Calçoene, ficou com em terceiro.

Agora, Lauanda Brito participará do Miss Universe Brasil, que acontecerá de 15 a 19 de setembro no estado de São Paulo. O evento irá escolher a representante do Brasil no Miss Universo deste ano.

“Minha missão como Miss Universe Amapá, será trabalhar para colocar o Amapá no topo e incentivar as mulheres do meu município de Tartarugalzinho e do estado, a terem mais voz e acreditar que nada é impossível”, finalizou Lauanda.