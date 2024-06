Aterramento em balneário na Ilha Bela vira alvo de investigação

Proprietário foi multado e indiciado por prolongar ramal dentro do lago usando aterro.

O proprietário de um balneário particular no lago de Ilha Bela, na zona rural de Macapá, foi indiciado por crimes ambientais pela Polícia Civil do Amapá. A informação foi divulgada nesta terça-feira (4).

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Crimes Ambientais (Dema) após requisição do Ministério Público do Estado de que um ramal foi prolongado para dentro do lago. O aterramento foi fotografado por um drone da polícia.

“Ficou demonstrado que ele teria aterrado um lago no Vale do Rio Pedreira em dois pontos. Isso teria causado, de acordo com a equipe pericial, assoreamento causado pelo aterramento do leito”, explicou o delegado Wellington Ferraz, da Dema.

O aterramento, continua ele, foi feito por cima da vegetação de cerrado e várzea, impedindo regeneração.

O proprietário foi indiciado pelos crimes de danificar a floresta em área de preservação permanente, exploração de recursos minerais usados na construção civil e alterar local de preservação sem autorização legal.

O inquérito também aponta vestígios de que uma escavadeira estava sendo usada recentemente na extração de aterro.

Além do indiciamento, a Dema emitiu notificações de embargo e multas ao proprietário, e ainda requisitou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente instaure procedimento administrativo.