Avaliada em R$ 1 milhão, droga estava escondida em lataria de picape

Veículo com os 34 kg foi interceptado pelo GTA, próximo da cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens foram presos e 34 pacotes de crack foram aprendidos na madrugada desta sexta-feira (7), numa ação que envolveu o Núcleo de Tóxicos e Entorpecentes (NTE), a Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp e o Grupo Tático Aéreo (GTA).

O flagrante ocorreu no momento em que a droga era transportada numa picape Saveiro, pela BR 156, nas proximidades do ramal do Piaçacá.

Segundo o delegado Rômulo Viegas, a droga foi embarcada no veículo em Laranjal do Jarí, a 280 km de Macapá, e tinha como destino a distribuição no município de Santana, cidade portuária, vizinha à capital. Ele relatou que antes da abordagem, foi feito um planejamento a partir de trocas de informações entre os órgãos de inteligência.

“A abordagem ocorreu já próximo a Santana, próximo do Ramal do Piaçacá, onde a gente achou ser um local mais estratégico, mais oportuno para abordagem, para estar preparado para o que viesse ali dentro. Graças à integração entre a Polícia Civil e os demais órgãos, foi um cruzamento de informações de inteligência entre o Ciop, 1ª DP de Santana, onde nesse cruzamento de informações de inteligência a gente conseguiu descobrir e saber que estavam a caminho da nossa cidade, aqui, de Santana, esses dois indivíduos dentro de um veículo. Conseguimos traçar uma linha de operação juntamente com o GTA e conseguimos fazer a parada desse veículo”, relatou o delegado Viegas.

O motorista, Carlos Pereira Tavares, de 34 anos, relatou ter sido contratado para fazer a corrida de Laranjal do Jari até Santana. Ao fim da viagem, ganharia R$ 2 mil em espécie pelo transporte.

O capitão Bryan Fonseca, do GTA, revelou que a droga estava escondida na lateral do veículo, numa espécie de fundo falso, e que o prejuízo gerado à facção, dona do carregamento, é de cerca de R$ 1 milhão.

“Se fosse uma abordagem rápida, a gente com certeza não iria encontrar. Mas como o próprio delegado já falou, foi feito um trabalho de inteligência, sabíamos que estavam transportando, a gente estava ciente de que ali estava escondido”, comentou o capitão.

O segundo preso foi identificado como Welison Lima Pereira, de 33 anos. O delegado Rômulo Viegas confirmou que os dois foram autuados por tráfico de drogas e seguem à disposição da Justiça.