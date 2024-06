Banda ‘Fulô de Mandacaru’ se apresenta no palco do Arraiá do Povo

Grupo pernambucano se apresentará no dia 27 de junho na Cidade Junina do Parque de Exposições

Da REDAÇÃO

Uma das principais atrações nacionais do Arraiá do Povo, realizado pelo governo do Amapá no Parque de Exposições da Fazendinha, será a banda pernambucana ‘Fulô de Mandacaru’, nesta quinta-feira, 27 de junho, Dia do Quadrilheiro.

A banda é da cidade de Caruaru, e foi criada em 2001. Atualmente, é formada por integrado por Armandinho do Acordeon, Pingo Barros e Tiago Muriê, vencedora do programa Super Star, da TV Globo.

As músicas do grupo fazem homenagens às tradições e à vida no sertão nordestino, com ênfase nas festas de São João. O grupo já fez uma turnê de 10 shows na França.

O Arraiá do Povo 2024 vai até 2 de julho.