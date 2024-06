Bruno confirma para junho entrega de estádio para 5 mil pessoas em Tartarugal

‘Pisadeiro’ poderá receber até jogos oficiais da Federação Amapaense de Futebol (FAF)

Da REDAÇÃO

O prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (União), confirmou para ainda este mês a entrega do Estádio Municipal Nelson da Costa, o ‘Pisadeiro’, mas a data exata ainda não foi definida.

A estrutura, construída nos padrões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), tem capacidade para receber cinco mil expectadores, e fica a 222 km de Macapá por rodovia asfaltada, a BR-156.

A obra foi construída com emenda do senador Davi Alcolumbre (União), recursos da prefeitura e do governo do Estado. O Pisadeiro receberá jogos locais e até oficiais do calendário da Federação Amapaense de Futebol (FAF).

“Com isso, os campeonatos locais, e até mesmo o Intermunicipal que atrai público como o próprio Amapazão, passam a ter ainda mais brilhantismo, dando também protagonismo ao esporte no interior”, avalia o prefeito.

Bruno avalia que o estádio poderá ser palco até dos jogos do Amapazão.

“A estrutura do nosso estádio segue os rigorosos padrões da Confederação Brasileira de Futebol. Então, nada mais justo do que jogos importantes de campeonatos estaduais serem disputados aqui, com gramado novo. Sem contar as finais do intermunicipal. Isso vai dar visibilidade à região dos lagos e aos interiores do Amapá”, acrescentou.

A ida de jogos estaduais e os intermunicipais também deve movimentar setores da economia de Tartarugalzinho, como a rede hoteleira, restaurantes, lanchonetes e outros serviços.