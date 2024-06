Caçador é indiciado por matança de pacas e antas

O fato ocorreu em uma região de preservação permanente conhecida como 'Onça', com acesso pelo Rio Amapari, em Serra do Navio.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá concluiu e encaminhou à Justiça, nesta quarta-feira (12), o inquérito que investigava um caçador fotografado em um acampamento de caça e pesca, onde havia dezenas de animais abatidos.

O fato ocorreu em uma região de preservação permanente conhecida como ‘Onça’, com acesso pelo Rio Amapari, em direção ao Parque do Tumucumaque, em Serra do Navio.

O caso estava sob investigação desde fevereiro de 2022, quando a Delegacia do Meio Ambiente (Dema), por meio de denúncia anônima via WhatsApp, obteve prints de um grupo de mensagens com imagens de diversos animais mortos, como pacas e antas.

O delegado responsável pelo inquérito, Wellington Ferraz, prosseguiu com as investigações e apreendeu o aparelho celular pertencente a Sérgio Silva Trindade. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência dele, localizada na comunidade do Cachaço, no município de Serra do Navio.

Segundo Ferraz, em depoimento, o investigado confessou a prática criminosa e afirmou ser ele o homem que aparece em uma das imagens no acampamento. Além disso, os policiais apuraram que ele vendia a caça a terceiros e a matança dos animais era feita com o uso de armas de fogo e armadilhas.

Trindade segue em liberdade, mas foi indiciado pelos crimes de caça profissional e associação criminosa.

“As imagens observadas ao longo das investigações são impactantes e chocam pela quantidade de animais e a crueldade com que foram tratados”, finalizou Ferraz.