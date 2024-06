Cargueiro encalha e fica ‘atravessado’ na Foz do Rio Amazonas

Fato foi registrado por ribeirinhos e confirmado pela Capitania dos Portos nesta terça-feira, 12, no município de Mazagão, a cerca de 36 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA

Ribeirinhos da região da Foz do Amazonas, no Amapá, utilizaram as redes sociais para mostrar que um navio cargueiro com bandeira de Manaus (AM) encalhou na localidade conhecida como ‘Furo Seco’, próximo no município de Mazagão. O Portal SN apurou que a embarcação teria batido em um banco de areia, em virtude da maré baixa.

Carregando de contêineres, o navio Mercosul Itajaí ficou praticamente atravessado no rio, bem próximo de uma das margens. Embarcações de pequeno porte passavam bem próximo, o que chamou a atenção dos ribeirinhos do local. Um deles chegou a cogitar umas das possíveis causas do encalhamento.

“Esse navio está aqui na Foz do Rio Amazonas. E segundo informações, parece que o comandante perdeu o controle da direção que travou, obrigando ele a jogar para a beira do rio. Essa região aqui tem muito banco de areia e na maré baixa, provavelmente, bateu”, afirmou um ribeirinho.

Não se sabe se o navio sofreu avarias. Segundo a Capitânia dos Portos do Amapá, o navio mercante foi retirado do local com o auxílio de um rebocador e agora está fundeado em frente ao Balneário da Fazendinha.

A embarcação será submetida a um Inquérito Administrativo Sobre Acidentes e Fatos de Navegação (IAFN). Além disso, deverá passar por uma inspeção. O Amapá é corredor para navios que têm como destino o porto de Manaus.