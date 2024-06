“Carros não querem mais nem entrar aqui”, diz moradora de avenida alagada

Ana Cristina, cuidadora do boxeador Nelson dos Anjos, conta que situação da via tem prejudicado o transporte diário para tratamento.

Por IAGO FONSECA

Os moradores da Avenida Padre Ângelo Biraghi, a 8ª do Bairro do Congós, na zona sul de Macapá, enfrentam um drama que parecia ter desaparecido da capital. A via foi transformada em um extenso lago lamacento devido à falta de manutenção, ao fluxo de veículos pesados e às chuvas.

O endereço é o mesmo onde vive o pugilista Nelson dos Anjos, juntamente com sua ex-esposa e filho. Ana Cristina, atual cuidadora de Nelson, relatou ao Portal SelesNafes.Com que a rua está abandonada há mais de um ano. Vans e motoristas de aplicativos já não entram para buscar o lutador, que atualmente faz tratamento de hemodiálise e necessita do transporte.

“Para pegar um Uber, temos que ir até o comércio, que é longe. Os carros não querem mais entrar aqui, sabe? Estamos pedindo ajuda para nossa rua, porque o prefeito precisa olhar para nós. Íamos nos juntar com os moradores daqui para conversar com ele, porque dizem que só vão ajeitar a rua depois que retirarem esses postes velhos”, lamentou a cuidadora.

Segundo Ana, há alguns meses foi iniciado o serviço de troca de postes pela CEA Equatorial e a instalação de hidrômetros pela CSA, o que intensificou a deterioração da avenida. Ela revelou ainda que a Prefeitura de Macapá começou a renovação asfáltica, mas somente do outro lado da via, distante 800 metros do trecho prejudicado.

“Ajeitaram nossa rua há muito tempo, quando o Nelson tinha esse negócio, quando começou a política, essa academia aqui, depois não ajeitaram mais. Com a chuva piorou, e quando está seco, os carros passam danificando mais”, concluiu Ana Cristina.

Requalificação

De acordo com uma ordem de serviço assinada pela Prefeitura de Macapá em dezembro de 2023, foram investidos mais de R$ 2 milhões para a pavimentação de seis vias do Bairro Congós, incluindo a Avenida Padre Ângelo Biraghi e a Avenida Bem-Hur Alves (7ª do Congós).

No entanto, os serviços foram limitados ao trecho que inicia na Rua Carlos Drummond de Andrade e à área de ressaca. Por isso, os moradores se sentem excluídos.

O Portal SN entrou em contato com a Secretaria de Obras de Macapá. Em nota, O órgão respondeu que a conclusão da obra depende da melhoria das condições climáticas. Veja a nota na íntegra:

“A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana de Macapá informa que a Avenida Padre Ângelo Biraghi, no bairro Congós, já recebeu serviços de pavimentação em parte da via. No entanto, devido às chuvas recentes, o solo está encharcado, necessitando de estabilização. A conclusão da obra depende da melhoria das condições climáticas.

A Secretaria de Obras está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e fornecer informações adicionais sobre o andamento do projeto.”