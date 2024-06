Cassada: Harmonização facial derruba Sílvia Waiãpi

Deputada federal foi considerada culpa de uso indevido da verba pública campanha num procedimento estética

Por SELES NAFES

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP) cassou, na tarde desta quarta-feira (19), o mandato da deputada federal Sílvia Waiãpi (PL-AP), acusada de uso pessoal da verba de campanha. Os sete desembargadores e juízes rejeitaram a prestação de contas dela e acataram pedido do Ministério Público Eleitoral pela cassação imediata.

A relatora foi a juíza Paola Santos. De acordo com o processo, em agosto de 2022, em plena campanha, Silvia teria usado R$ 9 mil do fundo eleitoral (verba pública) para pagar um tratamento de harmonização facial. O caso foi denunciado pela ex-coordenadora de campanha, a jornalista Maitê Mastop.

A jornalista procurou o MP Eleitoral para contar a história e apresentar comprovantes das transferências. O odontólogo William Rafael, em depoimento prestado no processo em setembro de 2022, confirmou que Maitê foi responsável pelos pagamentos. O depoimento dele foi exibido pelo procurador eleitoral durante o julgamento de hoje.

A jornalista afirma que recebeu a ordens de Silvia para pagar o procedimento com o dinheiro que ela havia acabado de receber, proveniente do fundo de campanha.

A ex-coordenadora de campanha também acusou a deputada de usar uma nota fiscal supostamente fria, de R$ 39 mil, para justificar o uso do fundo em despesas que nada tinham nada a ver com a campanha.

A deputada federal se manifestou no processo, e tentou desqualificar as provas apresentadas pela jornalistas, afirmando que elas não tinham sido registradas em cartório. Ela também questionou o depoimento do odontólogo.

Silvia Waiãpi foi condenada por 7 votos a zero. O Portal SN apurou que ela não poderá recorrer no mandato.

O suplente Jorielson Nascimento, que é ex-vereador de Macapá e já tinha ocupado alguns meses do mandato do deputado federal Vinícius Gurgel (PL), está habilitado no processo como terceiro interessado, e poderá ser convocado nos próximos dias para assumir o mandato.