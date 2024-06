Clécio anuncia mais uma mudança no secretariado

A chegada do novo gestor é terceira de uma série de mudanças que o governador prometeu anunciar até a próxima quarta-feira (5).

Da REDAÇÃO

Depois de confirmar mudanças na saúde e na cúpula da segurança pública, na última sexta-feira (31), o governador Clécio Luís (SD) voltou a anunciar, na noite deste sábado (1º), mais uma mudança no seu secretariado.

Ele usou o seu perfil no X para comunicar que o Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) – órgão responsável por guiar o aumento e a melhoria da produção de alimentos no estado – também estará em novas mãos.

“Seguindo com os anúncios em nosso governo, para assumir o RURAP, chamei o profissional da educação Jorge Rafael. Ele é especialista em cooperativismo de produção e comercialização. Agradeço ao trabalho do Dorival Santos, nosso querido NEI. Jorge Rafael, por 20 anos, esteve à frente de uma entidade de ATER [Assistência Técnica Rural], com foco em agricultura de baixo carbono, extrativismo sustentável e serviços ambientais. Seja bem-vindo!”, anunciou.

A chegada do novo gestor é terceira de uma série de mudanças que o governador prometeu anunciar até a próxima quarta-feira (5). Antes do Rurap, Clécio comunicou mudança na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), onde assumirá nos próximos dias a médica Bárbara Bravo no lugar da enfermeira Silvana Vedovelli, e no comando geral da PM, onde entrará o coronel Costa Júnior, no lugar do coronel Adilton Corrêa.