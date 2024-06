Clécio anuncia redução do ICMS para aumentar oferta de voos

Objetivo da medida é incentivar a ampliação da oferta de voos para Macapá.

Da REDAÇÃO

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), decidiu reduzir, de 18% para 3%, a alíquota do ICMS nas operações de abastecimento com querosene (QAV) e gasolina (GAV) de aviação civil realizadas no Amapá.

A medida, que será detalhada e anunciada oficialmente nesta quarta-feira (26), visa estimular o aumento na oferta de voos no estado.

Segundo o governo estadual, a empresa Latam terá, a partir de novembro, a rota Macapá-Guarulhos, com 4 frequências semanais, prevendo atender 57 mil passageiros por mês. A rota Macapá-Brasília também receberá 3 novos voos semanais de julho a novembro.

Sem acesso terrestre com o restante do país, o transporte aéreo é um dos principais meios utilizados pelos amapaenses que precisam se deslocar para outros estados.

O benefício fiscal foi autorizado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) – órgão colegiado formado por representantes dos estados e Distrito Federal que regula as regras fiscais no país.