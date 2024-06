Clécio chama ex-jogadora de vôlei e engenheiro para novo secretariado

Mais mudanças são aguardadas para serem anunciadas no Setentrião ainda nesta quarta-feira.

As secretarias de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) e de Transportes do Amapá (Setrap) terão novos gestores nos próximos dias. As mudanças foram anunciadas na noite de terça-feira (4) pelo governador do Amapá, Clécio Luís (SD), através de sua conta no X.

Na Sedel, a ex-jogadora de vôlei Cibele Francely Peixoto assumirá no lugar de Rudiney Cunha, que estava na pasta desde o começo do mandato. E na Setrap, assumirá o engenheiro civil Marcos Jucá, servidor de carreira da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf). Ele entra no lugar de Valdinei Amanajás.

As mudanças vêm sendo anunciadas pelo governador desde a semana passada e devem continuar ainda nesta quarta-feira (5), conformo prometido por ele.

Além da Sedel e Setrap, ele já confirmou trocas de comando no Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), onde entrará Jorge Rafael, especialista em cooperativismo de produção e comercialização; na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), onde assumirá a médica Bárbara Bravo no lugar da enfermeira Silvana Vedovelli, e no comando geral da PM, onde entrará o coronel Costa Júnior, no lugar do coronel Adilton Corrêa.

