Clínica-escola realiza Arraiá do Orgulho Autista

Festa junina teve objetivo de incluir autistas em todos os ambientes sociais, com quadrilha, bingo, pescaria, comidas típicas e muitas brincadeiras.

Da REDAÇÃO

Com ambiente completamente inclusivo, a Clínica-escola Coração Azul realizou, no sábado (15), o Arraiá do Orgulho Autista, que conseguiu reunir 80 famílias e contou com tudo que se pode esperar de uma festa junina, desde a tradicional quadrilha, até as brincadeiras de argolas e pescaria, além das comidas típicas.

O evento ocorreu na quadra do Centro de Educação Infantil O Pequeno Príncipe, na área central de Macapá, e comemorou o Dia Mundial do Orgulho Autista.

A diretora da Clínica-escola, Patrícia Pena, destacou a importância do evento para promover a inclusão desse público em todos os ambientes sociais.

“O objetivo maior da nossa festa é a inclusão das crianças autistas nos eventos que fazem parte da nossa vida em sociedade. E também mostrar para os pais que isso é possível. Por exemplo, a participação delas na quadrilha é por vontade própria, e se sentem felizes em socializar com outras crianças”, explicou a diretora.

O motorista de aplicativo, Maurício Sampaio, de 41 anos, e sua esposa Gleiceane Costa, falaram de como estavam contentes em trazer os filhos Carlos e Kauan, para aproveitarem a festa. Os meninos estudam na escola velho Chico, na comunidade de Curralinho, e são atendidos pelos profissionais da Clínica-escola.

Gleiceane fez questão de ressaltar o quanto o atendimento na instituição tem dado resultados no desenvolvimento cognitivo e comportamental das crianças.

“As atividades de inclusão são muito importantes. Meu filho Kauan, de 9 anos, era não verbal e agora fala mais que a boca”, brincou a mãe do menino.

Dia Mundial do Orgulho Autista

A data é comemorada em 18 de junho, e foi criada em 2005, pela organização americana Aspies for Freedom para celebrar a neurodiversidade e as diferenças, bem como desconstruir visões negativas sobre o autismo.