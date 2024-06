Codevasf 50 anos: Rodolfo Vale reúne lideranças do AP em sessão histórica

Deputado estadual relembra batalha para instalar companhia que será homenageada nesta sexta, na Alap

Da REDAÇÃO

Um dos braços operacionais mais importantes do governo federal completa meio século de atividades, nesta sexta-feira (28). Uma sessão histórica na Alap, proposta pelo deputado estadual Rodolfo Vale (PCdoB), vai reunir as maiores lideranças políticas do Amapá para homenagear a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

A estatal passou a atuar no Amapá em 2020, especialmente com obras rodoviárias, de infraestrutura e fomento à produção de alimentos em todos os municípios. Hoje, a Codevasf possui sede e fará seu primeiro concurso público no Amapá.

“A Codevasf é um braço de trabalho e uma mão amiga que o Amapá ganhou graças ao trabalho do senador Davi Alcolumbre. Era uma empresa do governo federal que só atendia os estados do Nordeste, mas que passou a atuar no Amapá depois que o senador apresentou um projeto estendendo os benefícios para o Amapá”, relembra o autor do requerimento que resultou na sessão.

“A aprovação dessa lei foi rápida, mas não foi fácil. Houve resistência dos outros estados, mas a batalha foi vencida com um trabalho de articulação muito forte pela aprovação. Por isso nós temos que comemorar o aniversário e reconhecer o trabalho de quem lutou para o Amapá ter essa vitória”, diz Rodolfo.

Além do governador Clécio Luís e do senador Davi Alcolumbre, já confirmaram presença o ministro Waldez Góes e o presidente nacional da Codevasf, Marcelo Andrade.

Depois da solenidade, a Codevasf entregará R$ 17 milhões em máquinas e equipamentos para prefeituras do Amapá.

“São equipamentos como retroescavadeiras, que são fundamentais para a limpeza e manutenção de ruas e avenidas, que auxiliam os agricultores e veículos que melhorar a oferta de serviços à população. É clichê, mas a Codevasf faz aniversário, mas quem ganhar o presente são as pessoas beneficiadas com o trabalho que ela faz nos estados onde ela está instalada.