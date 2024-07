Com 3,2 mil novos postos, Amapá fica entre estados que mais geram empregos

Número de trabalhadores com carteira assinada no estado chegou a 89,5 mil.

O Amapá registrou outro crescimento na geração de emprego e renda, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os dados apontam salto de 124% na geração de empregos formais em relação ao mesmo período – janeiro a maio – de 2023.

O índice divulgado pelo Novo Caged, nesta sexta-feira (28), marcou 3,2 mil novos postos de trabalho. No ano anterior essa geração foi de 1,4 mil.

O Governo do Amapá credita o saldo positivo a políticas públicas de trabalho e renda que proporcionaram, por exemplo, a abertura de 1,7 mil novas empresas em 2023, e a realização de grandes eventos, que movimentam o setor de comércio e serviços, assim como o crescimento no setor do campo, com a agricultura.

O boletim também revela que o número de trabalhadores com carteira assinada no Estado chegou a 89,5 mil. Em 12 meses, foram firmados 8.270 novos empregos formais. Ainda segundo o levantamento, os empregos que tiveram maior participação na economia do Amapá são nas áreas de serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária.

Os indicadores apontam a possibilidade do estado fechar um ano com saldo positivo na geração de empregos, com um acumulado de 3,74 % em comparação com a média nacional de 2,39% para 2024.