Com aditivo, reforma da prefeitura de Macapá chega a quase R$ 6 milhões

Aditivo assinado pela Secretaria de Obras da Prefeitura aumentou em 50% o contrato com o consórcio

Por SELES NAFES

O Diário Oficial do Município de Macapá publicou o novo aditivo do contrato de reforma do Palácio Laurindo Banha, a sede da prefeitura de Macapá, na Avenida FAB, Centro.

O termo assinado pela Secretaria de Obras de Macapá acrescenta mais de R$ 1,9 milhão à obra, além dos R$ 3,8 milhões que já estavam previstos.

Na semana passada, um vídeo produzido por operários da obra chegou a circular em grupos de WhatsApp, onde um deles relata uma suposta paralisação dos trabalhos por falta de pagamento.

O Portal SN tenta contato com o consórcio Amapá Service, responsável pela obra, e com a Secretaria de Obras de Macapá, para conferir o andamento dos trabalhos.

Com o novo aditivo, a reforma do prédio ultrapassa R$ 5,7 milhões, correspondendo a 50% de aumento em relação ao contrato inicial.