Com baladeira, ex-detento lança drogas para dentro do Iapen

Ele foi preso enquanto tentava fugir a pé pela Rodovia Duca Serra

Por OLHO DE BOTO

Um ex-presidiário foi flagrado pela Polícia Penal do Amapá, na tarde deste sábado (8), no momento em arremessava porções de drogas para dentro do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), às margens da Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá.

Cássio Cunha de Freitas, de 22 anos, já tem passagem por roubo e teria se utilizado de uma baladeira para fazer os arremessos por cima da muralha.

Os policiais ainda não sabem a quantidade de droga que foi lançada, pois elas caíram nas proximidades de um dos pavilhões e foram rapidamente recolhidas pelos internos.

O policial penal Cantuária revelou ao Portal SN que, após o alerta dado por um dos agentes que estava numa das guaritas, o ex-detento tentou fugir a pé pela Rodovia Duca Serra, mas logo foi alcançado pelo Grupo Tático Prisional.

Ele ainda tinha duas porções médias de droga e a baladeira usada nos arremessos.

Cássio Freitas foi levado para o Ciosp do Pacoval e deverá ser autuado por tráfico de drogas.