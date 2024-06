Com emenda de Randolfe, nova praça esportiva é construída na zona norte

Nova arena fica no Habitacional Mestre Oscar Santos, na zona norte de Macapá

Da REDAÇÃO

O senador Randolfe Rodrigues esteve no sábado no Habitacional Mestre Oscar Santos, na zona norte de Macapá, para visitar a Praça Mestre Guiga Melo. A construção está sendo executada pela Prefeitura de Macapá com recursos provenientes de emenda do parlamentar de R$ 2,7 milhões.

O parlamentar destacou que desde a entrega do conjunto habitacional, os moradores expressaram a necessidade de um espaço destinado à prática de atividades físicas, esportivas e ao lazer das famílias.

Ele ressaltou a importância de espaços como este para a promoção da qualidade de vida e bem-estar da população. As novas instalações incluem um gramado sintético para a prática de futebol, parque para as crianças, entre outras áreas de lazer.

“Ver os moradores do Mestre Oscar felizes, com um espaço digno de socialização nos mostra que estamos no caminho certo, cuidando das pessoas”, destacou o senador.

A praça presta uma homenagem a Mestre Guiga Melo, um renomado artista bonequeiro e um ícone da cultura amapaense, que faleceu em 2023. Mestre Guiga deixou um legado significativo no meio artístico e cultural de Macapá, sendo uma referência para muitos.