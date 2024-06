Com mais de 1 mil casos, crimes patrimoniais lideram ocorrências contra idosos

Operação Virtude, lançada nesta segunda-feira (10), busca conscientizar a população a denunciar crimes contra pessoas longevas

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Cerca de 1.030 casos de violência contra idosos foram registrados no Amapá entre janeiro e o início de junho deste ano. Esse número motivou as forças de segurança pública do Estado a integrarem a operação nacional “Virtude”, que busca combater a violência contra a pessoa idosa.

A ação, promovida pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), é coordenada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar do Estado. De acordo com dados levantados pela 5ª Delegacia de Polícia Civil do Amapá, os tipos de violência mais comuns são patrimonial, física e sexual, a maioria cometida por familiares.

“São as mais diversas naturezas e tipos de violência: física, moral, psicológica, muita violência patrimonial e sexual também. O que mais chama a atenção é que muitos desses crimes, principalmente o abandono, a negligência, a violência psicológica e a violência financeira, que é o delito que mais aparece nos nossos registros, são crimes praticados por pessoas próximas, como filhos, netos e sobrinhos”, destacou a delegada Lívia Pontes, titular da 5ª DPC e coordenadora da Operação Virtude.

A delegada citou também exemplos de casos onde familiares levam idosos muito debilitados a cartórios para assinar procurações ou a bancos para realizar saques ou empréstimos, como o caso nacional do “Tio Paulo”, ocorrido no Rio de Janeiro em abril.

Serão realizadas ações preventivas, educativas, ostensivas e repressivas durante a operação, que ocorrerá até o dia 12 de julho em todo o Brasil. Em 14 municípios do Amapá, a Polícia Militar atuará com a Patrulha Maria da Penha, promovendo palestras e ações educativas em vias públicas e comércios, com o objetivo de aumentar as notificações desses crimes.

“Essas ações serão feitas para que essas informações realmente cheguem à sociedade, e para que a pessoa idosa saiba dos seus direitos e possa fazer a denúncia, quebrando o ciclo da violência, que é o objetivo dessas operações de combate a esse tipo de crime”, reforçou a tenente Waldenice Nogueira, coordenadora da Patrulha Maria da Penha da PM.

A operação recebeu esse nome porque “‘Virtude’ é a disposição de um indivíduo em praticar o bem, o correto e o desejável”, segundo a Sejusp.

“É uma operação que contará com diversos policiais civis e militares realizando esse trabalho preventivo. Entendemos que todas essas operações, como foi a operação Átria, Caminhos Seguros e agora a operação Virtude, servem para colocar o dedo na ferida e mostrar para a população a importância de combater esses crimes”, finalizou o secretário adjunto da Sejusp, Marko Scaliso.