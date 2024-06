Com novas viaturas, Guarda Civil aumentará rondas escolares

Veículos foram doados pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.

Por IAGO FONSECA

Para aumentar a capacidade de rondas escolares e de proteção aos patrimônios municipais, três viaturas foram entregues à Guarda Civil de Macapá na manhã desta sexta-feira (21). Os veículos são equipados com camburões e espaços para armazenamento.

As viaturas, do modelo Mitsubishi L200 Triton 4×4, foram doadas pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2) e adquiridas com recursos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). As cabines têm capacidade para até cinco guardas.

“Nós fomos contemplados com essas três viaturas que vêm fortalecer ainda mais a segurança do município, os logradouros públicos e as rondas escolares. Será um reforço para o Macapá Verão e isso só fortalece mais a nossa segurança municipal”, explicou o inspetor-comandante da Guarda Civil Municipal, Mauro Dias.

Além dos veículos, cerca de 200 agentes concluíram o treinamento para manuseio de arma de fogo e devem iniciar as rondas armadas em julho. A Guarda Municipal aguarda apenas a assinatura de um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal para liberar o armamento.

De acordo com o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, um concurso público deve ser anunciado para o próximo ano. “Dentro do planejamento da Prefeitura de Macapá, em 2025 teremos uma grande turma da guarda que deve se aposentar, e isso já está previsto no planejamento”, destacou o gestor.

Durante a entrega, 80 crianças receberam novos uniformes do projeto “Anjos da Guarda”, uma iniciativa da Guarda Civil para que crianças desenvolvam noções de disciplina, respeito e participem de atividades extracurriculares que envolvem saúde, cultura e meio ambiente.