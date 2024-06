Começa a Feira de Negócios do Jari

Evento organizado pelo Sabrae no sul do Amapá vai durante três dias.

Da REDAÇÃO

Iniciou ontem (6), no sul do estado, a vasta programação da Feira de Negócios do Vale do Jari, preparada pelo Sebrae com exposição e comercialização de produtos e serviços, desfiles promocionais, artesanato, gastronomia local e apresentações culturais de dança e música. O evento acontece na Quadra Poliesportiva e na Praça João da Silva Nery, de 6 a 8 de junho, das 17h às 23h.

Intitulada “Um Vale de Oportunidades”, a feira é uma vitrine que promove o empreendedorismo através da comercialização de produtos e serviços, oferecendo aos 50 empreendedores de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI) a chance de realizar negócios e divulgar seus produtos para novos clientes.

Segundo a gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae no Amapá, Célia Cardoso, cria um ambiente favorável para a geração de negócios e a difusão do empreendedorismo sustentável, além de estimular a inovação e a diversificação de empreendimentos.

O tema da feira é dividido em quatro eixos principais: conhecimento, com oficinas de estratégias de exposição e sessões de negócios; exposição mercadológica, com comercialização de produtos e serviços locai; artesanato e plantas medicinais, com exposição de artesanato e plantas; e gastronômico, com a comercialização de comidas e lanches típicos da região.

O evento conta com 25 estandes na Quadra Poliesportiva para a venda de diversos produtos e serviços. Na área externa, na Praça João da Silva Nery, estão 12 quiosques de alimentação, duas tendas de artesanato, seis estandes gastronômicos e um estande de sonorização. A feira inclui exposições de artesanato, destacando trabalhos manuais e aprendizados autônomos.

A Feira de Negócios do Vale do Jari conta com o apoio do Governo do Estado do Amapá (GEA) e da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari (PMLJ).