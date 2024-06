Condenado é preso após maltratar mãe e padrasto idosos

Autor do crime foi condenado em Macapá.

Um homem de 53 anos foi preso, ontem (13), pela Polícia Civil do Amapá, após ser condenado por a condições desumanas dois idosos de mais de 70 anos.

De acordo com a delegada Lívia Pontes, titular da 5ª DP da capital, Macapá, o inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça em dezembro de 2020, tendo o autor do crime sido denunciado e condenado.

“Esse indivíduo foi investigado por praticar crimes contra dois idosos, com mais de 70 anos de idade. As vítimas eram a mãe e o padrasto dele. Os fatos foram denunciados pela filha do padrasto. Restou comprovado que os idosos foram vítimas de ofensas verbais, psicológicas e financeiras. Após o processo judicial, o indivíduo foi condenado, o que resultou na expedição de mandado de prisão definitiva em seu desfavor”, explicou a delegada.

Ela explicou que a diligência realizada faz parte da “Operação Virtude”, deflagrada no dia 10 em todo o território nacional e tem o objetivo de prevenir e coibir crimes contra pessoas idosas.