Condenados são presos em condomínios de Macapá

Com mandados de prisão, eles foram capturados em condomínios residenciais das zonas norte e oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Três homens condenados pela justiça amapaense por crimes graves foram capturados pela Polícia Civil do Amapá em condomínios residenciais de Macapá, nesta quinta-feira (27). Os locais têm entrada controlada por empresas particulares.

A equipe da 8ª DP da Capital prendeu dois indivíduos, de 34 e 40 anos, condenados judicialmente por estupro de vulnerável, por dirigir embriagado. Eles foram presos no Condomínio Bella Vista e Loteamento Terra Nova, respectivamente, ambos na zona norte de Macapá.

Segundo a polícia, o homem de 34 anos abusou sexualmente de uma adolescente, em julho de 2017. A vítima relatou que, enquanto dormia, o indivíduo retirou a sua calcinha e pegou em sua genitália, fato ocorrido quando a vítima tinha 15 anos. Os nomes deles não foram divulgados pelas autoridades.

Homicídio e roubo

Já no Conjunto Amazonas, localizado na Rodovia Duca Serra, na zona oeste, investigadores do Núcleo de Capturas localizaram e prenderam o foragido do sistema prisional do Amapá, Nauro Ricardo Torres da Silva, de 40 anos, também conhecido como Cigano ou Tocha.

Segundo a polícia, o criminoso frequenta o Iapen desde 2003 e coleciona sentenças condenatórias que, somadas, ultrapassam 20 anos. Os crimes são de roubo e homicídio, pelo qual tem uma condenação definitiva de 7 anos e 6 meses.