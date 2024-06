Construção de Estádio Municipal de Tartarugalzinho entra na reta final

Estrutura foi construída pela prefeitura para receber público de até cinco mil expectadores

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O município de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, está prestes a entrar para o pequeno grupo de municípios do Amapá que possui estádios de futebol. A prefeitura, responsável pelas obras, entrou na reta final de construção do Estádio Nelson da Costa, o “Pisadeiro”.

A estrutura tem capacidade para 5 mil pessoas. De acordo com a prefeitura, o projeto seguiu os padrões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ao todo, o investimento soma R$ 7,6 milhões, sendo que R$ 4,1 milhões foram indicados pelo senador Davi Alcolumbre (União). A prefeitura entrou com R$ 1,1 milhão, e o governo do Estado com R$ 2,5 milhões.

A expectativa em Tartarugalzinho é grande. A cidade poderá receber jogos importantes do calendário da Federação Amapaense de Futebol, além do intermunicipal.

A prefeitura ainda define a data de inauguração do estádio, que faz uma homenagem a um desportista da cidade que era um dos maiores incentivadores do futebol local. A escolha do nome dele foi fruto de um projeto de lei aprovado pela Câmara de Tartarugalzinho.

Além de Tartarugalzinho, somente Macapá, Santana, Amapá e Laranjal do Jari possuem estádios municipais.