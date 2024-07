Corrida reunirá 500 crianças autistas no Zerão

Ao todo, serão cinco modalidades com percursos diferentes

Da REDAÇÃO

No próximo domingo (30), acontece em Macapá a 1ª Corrida do Orgulho Autista Kids, dentro de uma série de atividades esportivas no Estádio Zerão, na zona sul da capital.

No total, a Secretaria de Desporto (Sedel) do governo do Amapá organizou cinco modalidades com 100 crianças inscritas em cada, além de uma especial com 50 vagas para PcDs maiores de 13 anos. A estrutura, camisas, medalhas, troféus e pontos de hidratação foram organizados pela secretaria.

A corrida inicia às 17h, com percursos de 50 metros a 1 quilômetro, para crianças de 1 a 13 anos. As inscrições gratuitas estão abertas no site da Sedel até o preenchimento das vagas.

Categorias

1 a 4 anos (50 metros)

5 e 6 anos (100 metros)

7 e 8 anos (300 metros)

9 e 10 anos (500 metros)

11 a 13 anos (1 quilômetro)

Especial

Além dos primeiros lugares, todas as crianças poderão subir no pódio para as fotos oficiais.

“Essa corrida representa muito mais do que uma simples interação. É um marco histórico que celebra a neurodiversidade, a inclusão e a quebra de barreiras. É a chance de mostrarmos ao mundo que as pessoas autistas são capazes de grandes feitos, e que merecem ser valorizadas e respeitadas em sua individualidade”, destacou a secretária de Estado do Desporto e Lazer, Cibely Peixoto.

Para a secretária, a realização da corrida demonstra um compromisso real com a causa do autismo.

“Convido a todos, independentemente de serem autistas ou não, a participarem dessa corrida histórica. Juntos, podemos fazer a diferença na vida das pessoas autistas e construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos”, concluiu.