Crianças deixadas pela mãe na casa da vizinha foram estupradas por idoso, diz polícia

O caso ocorreu em janeiro deste ano, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de 66 anos foi preso acusado de abusar de três crianças vizinhas de sua namorada. O caso, que ocorreu em janeiro deste ano, na zona oeste de Macapá, foi investigado pela equipe da Delegacia Especializada na Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescentes (Dercca), que cumpriu mandado de prisão preventiva contra o idoso, no Bairro São Lázaro, zona norte.

Durante a prisão, foi cumprido também um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de um aparelho eletrônico. O nome do investigado não foi divulgado pelas autoridades.

De acordo com a delegada Clívia Valente, a localização dele deu bastante trabalho para os investigadores, porque trocava de endereços regularmente. Segundo ela, as vítimas têm 4, 10 e 11 anos.

“A denúncia foi feita pela mãe de duas das vítimas. A terceira vítima é filha de uma mulher com quem o investigado se relacionava. Essa criança pediu ajuda para a denunciante, pois afirmou que já havia relatado para a mãe que era abusada, mas a genitora não tomou nenhuma providência. A denunciante deixava as filhas na casa da vizinha, que era namorada do investigado, enquanto saia para trabalhar, momento em que ele aproveitava para praticar atos libidinosos com elas”, relatou a delegada.

Segundo ela, a denunciante foi ameaçada pelo acusado. Ele teria dito que apertaria o bico do seio dela com um alicate, caso não retirasse a denúncia. Já a ex-namorada do homem, que é mãe de uma das vítimas, está sendo investigada pelo mesmo crime, conforme prevê a lei.

“Ela é a garante da filha, ou seja, é a pessoa que tem a obrigação legal de protegê-la e, mesmo sabendo dos abusos, nada fez para cessar ou mesmo para denunciar o abusador”, explicou a delegada Clívia.

O idoso já responde a uma ação penal, por crime da mesma natureza, praticado no ano de 2018, tendo, inclusive, filmado e fotografado a vítima.