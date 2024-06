De açaí aos pratos juninos, empreendedores comemoram vendas no Arraiá do Povo

Metas são batidas nos primeiros três dias do evento

Da REDAÇÃO

Comidas típicas da época junina e até açaí podem ser encontrados nos estandes do Arraiá do Povo, evento que reúne três festivais de quadrilhas no Parque de Exposições da Fazendinha, e é organizado pelo governo do Amapá e entidades folclóricas.

Soraia Martins, de 34 anos, conseguiu bater a meta na noite do 5º Festival Sandro Rogério, e para isso levou até uma batedeira de açaí.

“Nossa expectativa para esta semana é que a comunidade continue vindo ao nosso estande, se deliciem com nossas comidas e experimentem nossa iguaria principal, que é o açaí com peixe”, destacou a empreendedora.

O Arraiá do Povo também deu oportunidade para os produtos do Amapá. A confeiteira Sandra Miranda, de 38 anos, participa do Programa Selo Amapá e levou uma vitrine do que produz.

“Nossos produtos são conhecidos e em consequência estou tendo um faturamento muito bom. Essa renda extra me dará a oportunidade de investir para construir minha loja física”, adianta.

Josiane Silva, de 31 anos, comercializa drinks e outras bebidas.

“Minha meta era atender 100 pessoas por dia, mas conseguimos superar”, garante.

Liga Junina de Macapá (Ligajum), Federação das Entidades Juninas e Folclóricas do Amapá (Fejufap) e Instituto Sócio Cultural Junino Arraiá no Meio do Mundo participam com festivais dentro do Arraiá do Povo, que pela primeira vez ocorre no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Ao todo, são 12 dias de festivais envolvendo 59 grupos juninos.