De olho no turismo, Arraiá do Povo abre com ‘Quadrilhão’ e bandas nacionais

Apresentações começaram ontem (21) à noite na Cidade Junina, no Parque de Exposições da Fazendinha. Foto: Jorge Júnior

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Com muita música, comida típica e dança, começou nesta sexta-feira (21) a 2ª edição do Arraiá do Povo, realizado pelo governo do Amapá. Serão 12 dias de apresentações gratuitas na ‘Cidade Junina’ montada no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Centenas de pessoas acompanharam a abertura do evento que contou com a apresentação de um ‘quadrilhão’ formado por integrantes de vários grupos e, além das apresentações das bandas Companhia do Calypso, São João do Monobloco e Rebeca Lindsay.

A programação é organizada pelas secretarias de Estado da Cultura (Secult) e do Turismo (Setur). O ‘Arraiá do Povo’ recebe investimentos de R$ 5 milhões do Tesouro Estadual e emendas parlamentares articuladas pelos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues.

“O São João do Amapá já se tornou referência dentro da quadra junina do Brasil. Os grupos disputam de igual para igual lá fora. O intuito desse investimento aqui é atrair o turismo, fomentar o empreendedorismo e fortalecer a cultura no nosso estado gerando emprego e renda”, disse Randolfe.

Para o governador Clécio Luís, o evento é uma oportunidade de aproveitar o potencial em todos segmentos. Antes da ‘Cidade Junina’ ser colocada em prática, foi feito um investimento na economia criativa há dois meses.

“Investimos nos grupos que puderam comprar no comércio local e oportunizar vários trabalhadores, como costureiras, estilistas, coreógrafos, entre outros. As quadrilhas já dançaram em seus municípios e agora veem para cá pra esse grande evento. Ser aqui nesse local, acaba sendo uma preparação para Expofeira que será no final de agosto”, comentou.

Programação

Na Cidade Junina, o Festival Municipal Sandro Rogério, da Liga Junina de Macapá (Ligajum), acontece de 22 a 24 de junho para definir a melhor quadrilha da capital.

“Esse é um sonho pensado com quadrilheiros, amigos, colaboradores que o senador Davi abraçou junto com governador Clécio, em uma proposta que o vereador Claudiomar Rosa levou até Brasília e hoje se torna realidade. A quadra junina mostrou sua organização e sua força e esse é o resultado. Um evento lindo e com uma megaestrutura no meio do mundo”, disse o presidente da Ligajum, Cláudio Vaz.

Nos dias 25 e 26 de junho, também acontece o 5º Forrozão do Primo Sebastian, realizado pela Federação de Entidades Juninas e Folclóricas do Amapá (Fejufap).

“Será a VI edição do Forrozão do Primo Sebastian. São dois dias que em vamos escolher a representante do Amapá para o nacional de quadrilhas juninas da Conaqj que será em julho em Aracaju-SE. Será a edição mais disputada da história da Fejufap. Então a população pode esperar muitos espetáculos”, garantiu Dionei Furtado, presidente da Fejufap.

Em 27 de junho, Dia do Quadrilheiro Junino, haverá show nacional da banda Fulô de Mandacaru. De 28 a 2 de julho acontecerá a 15ª edição do Arraiá do Meio do Mundo.

“Em nossa programação se apresentarão grupos de todo o Amapá. É um momento mágico porque a gente volta para o espaço onde esse projeto começou e sempre buscou valorizar nossas quadrilhas e quadrilheiros”, pontuou Urielson Duarte, presidente do Instituto.

Estrutura

A Cidade Junina foi montada exclusivamente para receber 57 grupos, que participam dos campeonatos municipal e estadual, totalizando mais de 80 apresentações.

O espaço receberá os festivais da Liga Junina de Macapá (Ligajum), da Federação das Entidades Juninas e Folclóricas do Amapá (Fejufap) e do Instituto Sócio Cultural Junino Arraiá No Meio Do Mundo.

A estrutura conta com dois palcos para apresentação dos grupos, shows nacionais e locais, além de arquibancadas e uma praça gastronômica com comidas regionais, parque de diversões e área de concentração para os quadrilheiros.