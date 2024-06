Defesa tenta adiar júri de Dawson Rocha

Alegação era de que um dos advogados está viajando

Por SELES NAFES

A juíza Lívia Simone Cardoso, da Vara do Tribunal do Júri de Macapá, negou pedido da defesa para adiar o julgamento do comerciante Dawson Rocha, marcado para a manhã desta segunda-feira (3).

A defesa alegava que um dos advogados está viajando, e que só retorna a Macapá durante o júri, mas no período da tarde. Ao analisar o pedido, no entanto, a juíza ressaltou que o julgamento está marcado desde outubro de 2023, e que apenas no último dia 16 de maio é que houve o pedido de redesignação.

Além disso, Lívia Simone lembrou que Dawson tem mais quatro advogados que estão na cidade.

“Assim, havendo mais de um patrono constituído, não vislumbro prejuízo à defesa. A alteração ensejará prejuízo financeiro ao tribunal, o qual arcará com novas diligências”, avaliou.

Dawson responde pelas mortes da cozinheira Rosineide Aragão e do chefe de cozinha Mikel Pinheiro. O Celta em que eles estavam foi atingido pela BMW do comerciante a 180 km por hora, na Avenida Padre Júlio Maria Lombardi, no bairro Santa Rita.

A tragédia ocorreu na noite de 15 de janeiro de 2021. De acordo com as investigações, Dawson Rocha estava sob efeito de álcool e, possivelmente, de cocaína, já que a droga foi encontrada no carro dele.

O júri está marcado para começar a partir das 8h30.

Agora a pouco, no início do julgamento, familiares usando camisetas que homenageiam as vítimas foram impedidas de continuar no plenário.