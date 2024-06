Depois de 4 dias, prefeitura volta a emitir notas fiscais, mas há instabilidade

Empresas estavam desde segunda-feira (3) sem poder emitir notas fiscais eletrônicas

Por SELES NAFES

Uma alteração no sistema que gerencia a emissão de notas fiscais da prefeitura de Macapá pegou de surpresa empresas que não conseguiam acessar o serviço desde o início da semana. A emissão deu sinais de normalização na manhã desta quinta-feira (6), mas há lentidão.

A prefeitura não se pronunciou sobre o problema. A Nota Control Tecnologia, da cidade de Campina Grande (PB), contratada no ano passado pela gestão municipal, alegou numa nota técnica que a lentidão no servidor do Sistema ISS.Net da empresa é causada pela implementação de uma nova “funcionalidade voltada à consulta automática de Notas Fiscais Eletrônicas, cujo serviço foi disponibilizado para todos os contribuintes”.

A empresa não menciona quantas prefeituras ela atende, mas informou que essa implantação, nas últimas 72 horas, gerou “mais de cinco milhões de acessos simultâneos, os quais estavam concorrendo com as rotinas normais do Sistema”.

“Esse serviço já foi desativado e os testes estão sendo finalizados, de modo que acreditamos que nos próximos minutos voltarão à normalidade. Pedimos escusas e, registramos que desde o início das falhas, nossa equipe tem trabalhado diuturnamente para resolvê-las”.

O sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas foi alterado em março do ano passado pela prefeitura. Em 2021, também no início da atual gestão, também houve interrupção dos serviços durante mudanças.

Nesta quinta, empresas conseguiram retomar a emissão de notas, mas com bastante lentidão.